رابطة الأندية تعلن عقوبات الجولة الـ23 من الدوري المصري

ياسر رشاد - القاهرة - أصدرت رابطة الأندية المصرية المحترفة عقوبات الجولة الـ 23 من بطولة دوري nile وذلك طبقا لقائمة العقوبات بلائحة المسابقات عن موسم 2023-2024.
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وجاءت العقوبات على النحو التالي:-
مباراة الاتحاد وسموحة :
توقيع غرامة مالية على المدير الفني لنادي الاتحاد السكندري وقيمتها 20 ألف جنيه وذلك بسبب عدم حضور المؤتمر الصحفي.
مباراة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا :
إيقاف محمد ناجي جدو مدرب فريق بيراميدز لمدة مباراة واحدة وذلك بسبب الطرد للاعتراض على الحكم.
مباراة البنك الأهلي والمصري:
توقيع غرامة مالية على نادي البنك الأهلي وقيمتها 20 ألف جنيه وذلك لتأخر نزول الفريق في بداية الشوط الثاني مما أدى إلى تأخر بدء الشوط