آرني سلوت مدرب ليفربول الجديد.. فيلسوف في قلعة الريدز

ياسر رشاد - القاهرة - لكل بداية نهاية، وهو ما نراه مع المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي ، والذي يكتب حروفه الأخيرة في روايته مع الريدز، ويتبقي له أيام قليلة فقط لإنهاء مسيرته التاريخية مع الفريق الإنجليزي بعد 9 سنوات حصل فيها على 7 بطولات.

وقدم الألماني الكثير والكثير لعشاق الأحمر، وأعاده إلى منصات التتويج من جديد بعد غياب استمر لسنواتٍ وسنوات، وقاده لحصد لقب الدوري الإنجليزي لأول مرة في حقبة الاحتراف، وصنع منه فريق لا يشق له غبار محليًا وقاريًا.

آرني سلوت يكتب بداية جديدة مع ليفربول

يستعد عشاق فريق ليفربول لبدء فصل جديد مع المدرب الهولندي آرني سلوت والذي يشرف على تدريب نادي فينورد منذ موسمين تقريبًا.

وحقق سلوت لقب الدوري الهولندي مرة واحدة كمدرب، خلال 6 مواسم، وهي مدة عمله كمدرب في مجال كرة القدم.

ولم ينجح سلوت هذا الموسم بقيادة فينورد إلى لقب ثان توالياً في الدوري الهولندي، بعد حلوله وصيفاً لأيندهوفن.

آرني سلوت فيلسوف يحب متابعة جوارديولا

يحب المدرب الهولندي آرني سلوت متابعة الإسباني بيب جوارديولا ومعرفة كل التفاصيل الصغيرة، معتبراً أن مشاهدة فرق الأخير تمنحه "المتعة المطلقة في كرة القدم". يتابع "لا يوجد فريق في العالم أفضّل مشاهدته أكثر من مانشستر سيتي، ثم نابولي (الإيطالي)، أرسنال وبرايتون (الإنجليزيين)".

ويتمتع سلوت بفلسفة خاصة في تدريبه حيث يقول: يجب أن تصنعوا أربعة أضعاف فرص الفريق الخصم وتعملوا ضعف ما يقدّمونه. في كل المباريات التي فزنا فيها هذا الموسم، تظهر الأرقام أننا جرينا 20 أو 30% أكثر من الخصم. في المباريات التي خسرناها، لم نركض أكثر من 3 إلى 6 %".

ويعد تصريحه الأكثر غرابة في مقابلة مجلة "فوتبال انترناسيونال" في مايو 2023 عندما قال:"أحاول الفوز في المباراة قبل أسبوع من موعدها، من خلال إيصال كل الأفكار الضرورية للاعبين عبر التمارين، أحاديث ما قبل المباراة والتكتيك".