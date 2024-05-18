حادث جديد لسيارة ريدبول خلال التجارب الحرة الثالثة بأيمولا

ياسر رشاد - القاهرة - تواصلت المشاكل التي يمر بها فريق ريد بول بطل العالم خلال التجارب الحرة لسابع سباقات الموسم الحالي لبطولة العالم للفورميلا وان بعد اصطدام سيارة السائق المكسيكي سيرجيو بيريز بالحائط خلال جولة التجارب الحرة الثالثة ابتي أقيمت ظهر السبت .

وكانت التجارب الحرة الاولى والثانية يوم الجمعة قد شهدت العديد من المشاكل التي مر بها بطل العالم ماكس فيرستابين والتي أشار فيها إلى وجود الكثير من الملاحظات على سيارة ريد بول خلال التجارب الحرة مؤكدا على ضرورة العمل على التخلص من تلك المشاكل قبل خوض التجارب التأهيلية مساء السبت .

وعلى الرغم من تصريحات الهولندي ماكس فيرستابين الا ان الدقائق الأخيرة من التجارب الحرة الثالثة شهدت اصطدام زميله سيرجيو بيريز بالحائط حيث أظهرت اللقطات التلفزيونية محاولته الاستدارة بسرعة عند أحد المنحنيات داخل الحلبة لكنه فقد السيطرة على السيارة ليصطدم بأحد أجنحة السيارة بالحائط .

ولم تكن حادثة بيريز هي الوحيدة في التجارب الحرة الثالثة حيث خرج ايضا فرناندو الونسو بطل العالم الأسبق من التجارب بعد اصطدام سيارته استون مارتن بالحائط ايضا .

المعروف ان سباق ايمولا لم يكن متواجدا في سلسلة سباقات بطولة العالم للفورميلا وان في الموسم الماضي بسبب بعض الملاحظات الفنية على الحلبة الا ان FIA ( الاتحادات الدولي لرياضة الفورميلا وان ) قرر إعادته هذا الموسم الى اجندته .