الليلة.. نسر الأهلي يحلق في سماء تونس بحثًاً عن لقب الأميرة السمراء

ياسر رشاد - القاهرة - لا صوت يعلو اليوم فوق صوت نهائي دوري أبطال أفريقيا، عندما يجول ويحلق نسر النادي الأهلي مساء اليوم السبت في الأراضي التونسية وبالتحديد في رادس، بحثًا عن لقب القارة السمراء، البطولة المفضلة له.

حيث يخوض فريق الأهلي لقاء اليوم في العاشرة مساء، مواجهة من العيار الثقيل أمام الترجي التونسي، في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا، للإقتراب خطوة من لقبه الـ12 من البطولة القارية.

ويمتلك الترجي في جعبته 4 ألقاب لدوري أبطال أفريقيا، ويريد أن يتساوى مع الزمالك ومازيمبي أصحاب الخمس ألقاب.

ويبحث الأهلي عن مواصلة هيمنته على القارة السمراء، خاصة وأنه يخوض النهائي الخامس له على التوالي في بطولة دوري أبطال أفريقيا، وهذا ما لم يحققه أي فريق آخر.

وتعود آخر خسارة للأهلي في دوري أبطال أفريقيا أمام صنداونز بنتيجة 5-2 يوم 11 مارس من العام الماضي.

وهو ما يعني أنه في حال خروج الأهلي من ملعب رادس بالتعادل أو الفوز، سيصل المارد الأحمر إلى 21 مباراة يدون هزيمة، لينفرد برقم قياسي في القارة السمراء، وسيتجاوز بذلك أيضًا الترجي والذي يمتلك 20 مباراة فقط.

بطولة أفريقيا.. المفضلة للنادي الأهلي

يعد الأهلي، هو أكثر الأندية تتويجًا ببطولة دوري أبطال أفريقيا، حيث تمكن من حصد اللقب في 11 نسخة سابقة، مغردًا في القمة وبفارق 6 ألقاب عن أقرب منافسيه ناديي الزمالك ومازيمبي اللذي يمتلك كل منهما 5 بطولات.

وتعد مباراة اليوم بين الأهلي والترجي، مليئة بالأرقام القياسية التي ينتظر الأحمر أن يحققها بمجرد بدء اللقاء.

أولها أن نهائي النسخة الحالية يجمع بين أكثر فريقين مشاركة في نهائي دوري أبطال إفريقيا، إذ يلعب الأهلي النهائي السابع عشر، بينما يخوض الترجي النهائي التاسع في تاريخه.

وشارك الأهلي في 6 نهائيات من آخر 7 نهائيات بدوري أبطال إفريقيا على التوالي، إذ غاب فقط عن نسخة 2019، بينما فاز في ثلاث نسخ وخسر مثلهم أيضًا.