كل ما تريد معرفته عن مباراة الاهلي والترجي بنهائي دوري أبطال إفريقيا

يلتقي اليوم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي نظيره الترجي التونسي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا على ملعب حمادي العقربي بتونس.

وتأهل المارد الأحمر لنهائي دوري أبطال إفريقيا للمرة الخامسة على التوالي، عقب الإطاحة بفريق مازيمبي الكونغولي بالفوز عليه بثلاثية دون رد في نصف النهائي.

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وتأهل الترجي التونسي بعد الفوز على فريق صن داونز الجنوب إفريقي بالفوز عليه بهدفين دون رد في مجموع مبارتي نصف النهائي.

ويغيب عن الاهلي تسع لاعبين في مباراة اليوم وهم كالتالي عمر كمال عبد الواحد ومحمود الزنفلي لعدم القيد الإفريقي، كما يغيب طاهر محمد طاهر وخالد عبد الفتاح وحمزة علاء لوجهة نظر فنية كما يغيب أحمد عبد القادر وأحمد نبيل كوكا وكريستو وعمرو السولية بسبب الإصابة.

وتنقل قناة Sport TV3 Portugal المجانية مباراة الاهلي والترجي التونسي في نهائي دوري أبطال إفريقيا، حيث يأتي ترددها

القمر الصناعي: Hispasat 1B/1C/1D

التردد: 12169

الاستقطاب: أفقي

ويعد النادي الاهلي هو صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا برصيد 11 بطولة من قبل، آخرها العام الماضي بالفوز على الوداد المغربي بثلاثية مقابل هدفين.

فيما سبق لفريق الترجي التونسي وأن توج بلقب دوري أبطال إفريقيا أربع مرات من قبل، وسبق للفريقان وأن تواجها في 22 مباراة من قبل بدوري أبطال إفريقيا، حيث حقق المارد الأحمر الفوز في عشر مباريات، وتعادلا في ثمان مباريات، وفاز الترجي في أربع مباريات.