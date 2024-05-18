فودن يحصد جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي

حصد فيل فودن، لاعب مانشستر سيتي على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

وأعلنت رابطة الدوري الإنجليزي عن تتويج فودن بجائزة أفضل لاعب في البريميرليج، وذلك بعد مساهمته في الكثير من الأهداف الحاسمة مع فريقه واقترابه من حسم تتويج السيتي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

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وأحرز فودن 17 هدفًا في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم كما صنع 8 أهداف آخرين في 34 مباراة خاضها مع السيتي في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

وتفوق فودن على سبع لاعبين آخرين كانوا مرشحين للجائزة وهم هالاند بالإضافة إلى ألكسندر إيزاك، ومارتن أوديجارد، فيرجيل فان دايك، وكول بالمر، أولي واتكينز وديكلان رايس.

ويتصدر نادي مانشستر سيتي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 86 نقطة، فيما يأتي أرسنال في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 84 نقطة.

وتلعب غدًا الأحد مباراة الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي، والتي ستحدد بطل البريميرليج بين أرسنال والسيتي.