جوميز يكشف موقف ثلاثي الزمالك من مباراة نهضةبركان بنهائي الكونفيدرالية الإفريقية

كشف البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك موقف الثلاثي محمود شيكابالا ومصطفى شلبي ويوسف أوباما من مباراة نهضة بركان غدًا.

وتلقى الزمالك الهزيمة من نهضة بركان المغربي في مباراة الذهاب بهدفين لهدف، حيث تلعب مباراة الإياب غدًا الأحد على استاد القاهرة الدولي.

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وقال جوميز في تصريحاته بالمؤتمر الصحفي اليوم: “شيكابالا خارج مباراة الزمالك ونهضة بركان المغربي غدًا بسبب الإصابة”.

وأضاف: “أوباما وشلبي عادا للفريق وسشاركان في مران اليوم، وسيكونا جاهزين لخوض مباراة الغد أمام نهضة بركان المغربي بإياب نهائي الكونفيدرالية الإفريقية”.

واختتم: “سنعتمد على اللاعبين المتاحين، وسنبذل قصارنا جهدنا من أجل الفوز في المباراة والتتويج بلقب الكونفيدرالية الإفريقية”.

وسبق للزمالك وأن توج بلقب الكونفيدرالية الإفريقية مرة وحيدة من قبل عام 2019، وذلك بعد الفوز على نهضة بركان المغربي بركلات الجزاء الترجيحية.

يذكر أن نادي الزمالك يكفيه الفوز بهدف دون رد في مباراة الغد من أجل حسم لقب الكونفيدرالية الإفريقية هذا الموسم على حساب نهضة بركان.