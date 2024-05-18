"إصابة واحدة".. 9 غيابات عن الأهلي أمام الترجي التونسي في نهائي الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - يعاني الفريق الأول للنادي الأهلي، من غيابات عديدة، خلال مواجهة الترجي التونسي المقرر لها اليوم السبت، في نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتنطلق مباراة الأهلي مع نظيره الترجي التونسي، في العاشرة مساء اليوم السبت، على ملعب رادس، في ذهاب نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويعمل الفريق الأحمر، على تحقيق نتيجة إيجابية خلال مباراة اليوم الأحد، تساعده على تحقيق اللقب، في مباراة العودة التي ستقام الأسبوع المقبل، في القاهرة.

9 غيابات في صفوف الأهلي

ويغيب عن صفوف فريق الأهلي، خلال مباراة اليوم أمام الترجي التونسي، تسعة لاعبين لأسباب مختلفة وهم:

-أحمد نبيل كوكا.. (لعدم الجاهزية الفنية)

- أحمد عبد القادر.. (لعدم الجاهزية الفنية)

- محمد الضاوي كريستو.. (بسبب الإصابة)

- عمرو السولية.. (لعدم الجاهزية الفنية)

- حمزة علاء.. (لأسباب فنية)

- خالد عبد الفتاح.. (لأسباب فنية)

- طاهر محمد طاهر.. (لأسباب فنية)

- عمر كمال عبد الواحد.. (لعدم قيده في قائمة الفريق الإفريقية)

- محمود الزنفلي.. (لعدم قيده في قائمة الفريق الأفريقية)

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