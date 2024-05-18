"عزاء ونواحي ذهنية".. ماذا قال معين الشعباني قبل مواجهة الزمالك في نهائي الكونفدرالية؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

تحدث التونسي معين الشعباني المدير الفني لنهضة بركان المغربي، عن مواجهة الزمالك في إياب نهائي الكونفدرالية الإفريقية، المقرر لها في الثامنة مساء غدً الأحدـ، على ستاد القاهرة الدولي.

وقال الشعباني في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي اليوم: "أتقدم بواجب العزاء في وفاة الإعلامي أحمد نوير ووالد سيد نيمار لاعب الزمالك، كما أننا فزنا في لقاء الذهاب ولكن مباراة العودة صعبة، والفريق الأكثر جاهزية من جميع النواحي خاصة الذهنية، سيكون الأقرب للفوز، جاهزون من الناحية الفنية لمباراة الزمالك، و نسعى للتركيز في مباراة الغد، ولدينا لاعبين في الهجوم يمتلكون إمكانيات محترمة، وقادرون على صناعة الفارق في اللقاء".

وأضاف: "نهضة بركان اكتسب خبرات كبيرة في الفترة الماضية وفاز بلقب الكونفدرالية مرتين في آخر 5 سنوات، ويواجه فرق كبيرة في المغرب مثل الوداد والرجاء والجيش الملكي، وحضرنا اللاعبين لجميع السيناريوهات في اللقاء، ولابد من الحفاظ على الهدوء مع وجود الجمهور المنافس في المدرجات".

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