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"للمرة الأولى".. فودين لاعب الموسم في الدوري الإنجليزي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

توج النجم الإنجليزي فيل فودين لاعب فريق مانشستر سيتي، بجائزة لاعب الموسم في للموسم الحالي 2023-2024، للمرة الأولى في تاريخه.

وأعلنت رابطة الدوري الإنجليزي، عن فوز فيل فودين بجائزة لاعب الموسم في الدوري الإنجليزي، بناءً على تصويت الجماهير ولجنة الخبراء بالدوري الإنجليزي.

وتعد هذه هي المرة الأولى، التي يتمكن فيها فيل فودين، من حصد الجائزة.

وخاض فودين 34 مباراة رفقة فريق مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، تمكن خلالهم من تسجيل 17 هدفاً وتقديم 8 تمريرات حاسمة.

وهذه هي النسخة الخامسة، على التوالي التي يفوز فيها بالجائزة لاعب من فريق مانشستر سيتي بعد كلا من دي بروين الذي حصد الجائزة عامي 2020، 2022، وروبن دياز في عام 2021، وإيرلنج هالاند في الموسم الماضي 2023.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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