"بيراميدز متصدر الدوري".. معين الشعباني ينتقد تصريحات مدرب الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

انتقد التونسي معين الشعباني المدير الفني لنهضة بركان المغربي، تصريحات جوزيه جوميز مدرب الزمالك، قبل مباراة إياب نهائي الكونفدرالية الإفريقية، المقرر لها في الثامنة مساء غد الأحد.

وقال جوميز في المؤتمر الصحفي: "نعلم أن الزمالك أكبر من نهضة بركان وجميع المشجعين يعلمون ذلك، ونتطلع لقلب النتيجة لمصلحة الفريق من أجل تحقيق الفوز، لا أقول إن نهضة بركان فريق سيئ ولكني أقول إن الزمالك كنادي أكبر من نهضة بركان ولا أريد تحريف إجابتي".

ورد عليه الشعباني في تصريحات عبر المؤتمر الصحفي اليوم: "مندهش من التصريح ويجب أن يحترم المنافس، والدليل على ذلك أن متصدر الدوري المصري حاليا هو فريق بيراميدز وهو نادي حديث العهد ولا يمتلك قاعدة جماهيرية كما أن مودرن فيوتشر فريق حديث العهد ويقدم كرة جيدة".

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