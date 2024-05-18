"لا يجب أن يضيع هذا الجهد هباءً ".. محمود الخطيب يحفز لاعبي الأهلي قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

حرص محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، على عقد جلسة تحفيزية مع لاعبى الفريق صباح اليوم السبت، لتحفيزهم قبل مواجهة الترجي في نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الترجي التونسي.

ويلاقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره الترجي التونسي اليوم، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "رادس"، في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لموقع الخليج 365: "الخطيب عقد جلسة تحفيزية مع نجوم الفريق صباح اليوم السبت تحدث فيها عن أهمية تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الترجي".

وأكد المصدر على أن الخطيب قال للاعبين: "عليكم أن تسطّروا تاريخاً جديداً لكم وللنادي والفرصة الآن في أيديكم ويجب إسعاد الجماهير الأهلاوية التى زحفت خلف الفريق من كل مكان".

وأضاف الخطيب:"ينتظركم 180 دقيقة حاسمة وستكون حصاد مجهود شاق بذلتموه من بداية مشوار النسخة الحالية ولا يجب أن يضيع هذا الجهد هباءً".

واختتم الخطيب حديثه مع اللاعبين: "مطلوب منكم التركيز في مباراة الليلة ثم لقاء العودة واحترام المنافس لأن الترجي خصم مميز بدليل أنه فاز على صنداونز ذهاباً وإياباً في الدور نصف النهائي".

ويترأس محمود الخطيب بعثة النادي الأهلي في تونس، استعداداً لمواجهة الترجي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

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