"بعد أقل من 24 ساعة".. نفاذ تذاكر مباراة إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والترجي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

أعلنت شركة تذكرتي اليوم الأحد، نفاذ تذاكر مباراة الأهلي والترجي التونسي، في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وجاء نفاذ تذاكر مباراة العودة بين الأهلي والترجي التونسي، المقرر إقامتها في القاهرة يوم 25 مايو الجاري، على ستاد "القاهرة الدولي"، بعد أقل من 24 ساعة من طرح التذاكر.

ويلاقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره الترجي التونسي اليوم، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "رادس"بتونس، في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتقام مباراة العودة بين الأهلي والترجي التونسي ، يوم السبت الموافق 25 مايو الجاري، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "القاهرة الدولي".

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