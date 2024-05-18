تشيلسي يضم ليونيل ميسي الجديد

ياسر رشاد - القاهرة - بات من المؤكد ان يعلن نادي تشيلسي الانجليزي خلال الساعات القليلة القادمة عن اولى صفقاته خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بضم موهبة نادي بالميراس البرازيلي الجديدة ستافيو ويليان والملقب بليونيل ميسي الجديد .

وقالت مصادر صحفية مقربة من نادي تشيلسي ان ادارة تشيلسي ممثلة في مالك النادي الامريكي تود بايلي ستقوم بتغيير سياستها خلال فترة الانتقالات القادمة بعدما قامت خلال الثلاث فترات انتقال الاخيرة بصرف ما يزيد عن مليار دولار ولم تحقق اي شىء على المستوى الفني بل وتراجع ترتيب البلوز في بطولة الدوري الانجليزي .

ومع اقتراب تشيلسي من تحقيق المركز السادس في بطولة الدوري الانجليزي وهو ما يعني مشاركة تشيلسي في بطولة الدوري الانجليزي فأنه على عكس كل التوقعات هناك تمسك باستمرار الارجنتيني موريسيو بوكيتينو في الجهاز الفني للفريق الى جانب التعاقد مع عدد من الصفقات لتدعيم الفريق لكنها ليست الصفقات الضخمة من الناحية المالية .

ومن ضمن هذه الصفقات النجم البرازيلي الصاعد ستافيو ويليان - 17 عاما - والذي كان على رادار فريق تشيلسي منذ موسمين والملقب في البرازيل بميسي الصغير او ميسينهو والذي كان ايضا ضمن اهتمامات ريال مدريد و برشلونة و بايرن ميونخ و مانشيستر سيتي وارسنال رباريس سان جيرمان .

صحيفة الديلي ميل الانجليزية اكدت ان نادي تشيلسي انهى بالفعل صفقة ستافيو ويليان او ميسي الصغير مقابل صفقة تكلفت 64 مليون يورو والتي تضع الفتي البرازيلي الصغير كخامس اعلى صفقة للاعب تحت 18 سنة في تاريخ كرة القدم .