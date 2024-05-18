الأهلي والترجي.. القنوات الناقلة لنهائي دوري أبطال أفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - يبحث عشاق ومحبي الكرة الأفريقية عن القنوات الناقلة لنهائي دوري أبطال أفريقيا الذي سيجمع بين الأهلي والترجي مساء اليوم على ملعب حماد العقبي في مدينة رادس التونسية.

القنوات الناقلة لنهائي أفريقيا..

تذاع مباراة الأهلي والترجي عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس بصفتها الناقل الحصرى للمسابقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال القارة السمراء، وتحديدًا عبر قناة عبر قنوات beIN Sports HD 4.

وأسندت مهمة التعليق الصوتي على المباراة لكل من: على محمد على للجمهور المصري وعصام الشوالي للجمهور التونسي.

وتنطلق صافرة بداية أحداث اللقاء في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والحادية عشرة بتوقيت أبوظبي، وسيكون لقاء العودة في القاهرة يوم السبت المقبل الموافق 25 مايو الجاري، في تمام الساعة الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على أرضية استاد القاهرة الدولي.

يذكر أن الأهلي تأهل لنهائي أفريقيا على حساب مازيمبي الكونغولي بينما صعد الترجي على حساب صن داونز الجنوب أفريقي.