منديل بعقد ميسي مع برشلونة يباع بمليون دولار

ياسر رشاد - القاهرة - شهدت الساعات القليلة الماضية حالة من الجدل حول عقد للأرجنتين ليونيل ميسي مع ناديه السابق برشلونة الإسباني، والذي تم كتابته على أحد المناديل الورقية.

وكشفت دار مزادات بونهامز، بالأمس الجمعة، عن أن المنديل شهد تعهد برشلونة بضم ليونيل ميسي وهو لديه 13 عامًا لصفوف البلوجرانا مقابل 969 ألف دولارًا أمريكيًا.

وأشارت إلى أن التوقيع على المنديل كان في ديسمبر من عام 2000، حيث اتفق كارليس ريشاك، المدير الرياضي لبرشلونة آنذاك، مع هوراسيو جاجيولي وكيل أعمال اللاعب، على ضم الصغير الأرجنتيني، والذي سار أحد أفضل اللاعبين في تاريخ النادي الكتالوني.

وجاءت اللغة التي كانت مكتوبة على المنديل الخاص بنادي بومبيا للتنس، حيث كُنب به: "في الرابع عشر من ديسمبر 2000 في برشلونة وبحضور كل من: مينجيلا وهوراسيو، وافق كارليس ريشاك المدير الرياضي لنادي برشلونة وتحت مسؤوليته وبغض النظر عن أي آراء مخالفة، على التوقيع مع اللاعب ليونيل ميسي بشرط أن يتم ذلك بالمبالغ المتفق عليها".

بينما علق إيان إيلينج المسؤول البارز في دار بونهامز في بيان أصدره منذ قليل: “بالطبع، إنه منديل ورقي، لكنه المنديل الشهير الذي شهد بداية مسيرة ليونيل ميسي”.

وتابع: "بالتأكيد، هذا المنديل غير حياة ميسي ومستقبل نادي برشلونة ولعب دوراً كبيراً في منح مليارات المشجعين حول العالم بعض أروع اللحظات في كرة القدم".

وأوضح إيلينج أن هذا المنديل تم بيعه بقيمة مليون دولارًا خلال الساعات القليلة الماضية.