شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك بالأبيض فى مواجهة نهضة بركان المغربى بنهائى الكونفدرالية غداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسفر الاجتماع الفني لمباراة الزمالك أمام نهضة بركان المغربي، في إياب نهائي بطولة كأس الكونفدرالية المقرر لها فى الثامنة مساء غد، الأحد، باستاد القاهرة الدولي، عن ارتداء الفريق الأول لكرة القدم بالنادي زيه التقليدي باللون الأبيض "القميص الأبيض، والشورت الأبيض"، وفي نفس الوقت سيرتدي حارس مرمى فريق الزمالك زيه باللون الأخضر الكامل.

وفى المقابل يرتدي فريق نهضة بركان زيه المكون من القميص البرتقالي والشورت الأسود، في حين يرتدي حارس مرمى الفريق المغربي زيه باللون الأزرق.

حضر الاجتماع الفني من الزمالك كل من، عبد الواحد السيد مدير الكرة وعمرو أبو العز المدير الإداري والدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي، وأحمد إبراهيم مدير شؤون اللاعبين وسعد عابدين إداري الفريق وباسم زيادة مسؤول العلاقات العامة ومصطفى ميلا مسؤول المهمات، بالإضافة إلى ممثلي نادي نهضة بركان المغربي وطاقم التحكيم الملكف بإدارة اللقاء.

وكان البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك أعلن القائمة التي ستخوض مباراة نهضة بركان المغربي، والتى جاءت كالتالي..

حراسة المرمى: محمد عواد – محمد صبحي - معاذ علاء الدين.

خط الدفاع: عمر جابر – حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - ياسر حمد - أحمد فتوح.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد شحاتة - أحمد حمدي - زياد كمال – سيد عبد الله "نيمار" – ترافيس موتيابا – محمد عاطف – مهاب ياسر - إبراهيما نداي – يوسف أوباما - مصطفى شلبي - أحمد مصطفى "زيزو".

خط الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.