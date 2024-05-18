شكرا لقرائتكم خبر عن 51 مباراة جمعت الأهلى مع الأندية التونسية قبل لقاء الترجى.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل الاهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر مرحلة الحسم استعداداً لخوض مباراتى الترجى التونسى فى نهائي دوري أبطال أفريقيا بداية من لقاء الذهاب فى رادس اليوم فى العاشرة مساء، ولقاء الاياب فى الثامنة مساء السبت المقبل، فى رحلة التتويج باللقب الثانى عشر في تاريخ القلعة الحمراء والثانى على التوالي للمدرب السويسري مارسيل كولر.

ويأمل الأهلى، صاحب لقب آخر نسخة من بطولة دورى أبطال أفريقيا على حساب الوداد المغربي، تحقيق اللقب الثانى عشر فى النسخة الحالية، ويتصدر النادي الأهلي قائمة أكثر الفرق تتويجاً ببطولة دوري أبطال أفريقيا برصيد 11 لقبا، بينما يأتي الزمالك فى المركز الثاني برصيد 5 ألقاب بالتساوي مع مازيمبي الكونغولي.

واجه الأهلى الأندية التونسية 51 مرة، حقق الفوز فى 25 مباراة، وتعادل فى 16 لقاءً، وخسر 10 مباريات، وسجل المارد الأحمر 63 هدفاً وتلقت شباكه 36، ويعد حسام عاشور لاعب الأهلى السابق هو اللاعب الأكثر ظهوراً فى القلعة الحمراء أمام الفرق التونسية برصيد 31 مباراة.

أما مجدى عبد الغنى، نجم الأهلى الأسبق، فهو أول لاعب سجل للمارد الأحمر فى شباك أندية تونس، فيما يعد حسين الشحات لاعب الأهلى هو آخر من سجل فى الشباك التونسية.

فوز النادي الأهلي على النجم الساحلي بنتيجة 6 أهداف مقابل هدفين عام 2017 هو الفوز الأكبر فى تاريخ المواجهات المصرية التونسية.

كما يعد المغربى وليد أزارو، مهاجم الأهلى السابق، هو اللاعب الوحيد الذى سجل هاتريك فى الدور نصف النهائى لدوري الأبطال الأفريقى، حينما سجل ثلاثية للمارد الأحمر فى شباك النجم الساحلى فى اللقاء الذى انتهى بفوز الأهلى 6-2.