شكرا لقرائتكم خبر عن النادي المصري ينعى نجمه السابق ميمي الزغبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر النادي المصري بيانا رسمياً ينعي خلاله نجمه السابق ميمي الزغبي، والذي توفي اليوم السبت، وجاء بيان المصري كالتالي:

مجلس إدارة النادي المصري، ينعى بخالص الحزن والأسى الكابتن ميمي الزغبي لاعب الفريق الأول خلال حقبة السبعينيات "مرحلة التهجير" والذي وافته المنية اليوم، داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون.

من ناحية أخرى، يستعد الفريق الأول للكرة بالنادي المصري، لمباراته بالجولة الرابعة والعشرين من الدوري والتي تجمعه بنظيره فريق انبي والمقرر إقامتها في الرابعة عصر الاثنين المقبل ، على ستاد برج العرب.

ومن المقرر أن تشهد المباراة المقبلة عودة الثنائي باهر المحمدي ومعتز زدام لصفوف الفريق بعد انتهاء ايقافهما لمباراة واحدة بسبب الطرد وتراكم الإنذارات.

فيما يغيب فيه الحارس محمود جاد عن صفوف الفريق بعد حصوله على الإنذار الثالث خلال مباراة البنك الأهلي.

ويحتل النادى المصرى المركز الثاني في مسابقة الدورى برصيد 37 نقطة، حصدها الفريق البورسعيدى، بعدما خاض 22 مباراة، حيث فاز المصرى فى 11 مواجهة وتعادل فى 4 لقاءات وخسر 7 أخرى، وسجل لاعبو المصرى 24 هدفاً واستقبلت شباكهم 31 هدفاً آخر.