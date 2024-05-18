شكرا لقرائتكم خبر عن عمر جابر: نسعى للتتويج بالكونفدرالية وإهداء اللقب لروح محمد مدحت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال عمر جابر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إن مباراة نهضة بركان في إياب نهائي الكونفدرالية مهمة جداً للفريق، خاصة وإن الفارس الأبيض يبحث عن لقب الكونفدرالية الثانى.

وأضاف عمر جابر في المؤتمر الصحفي: "الجميع يعلم أهمية اللقاء، والجيل الحالي يتطلع لتحقيق بطولة قارية، والجمهور سيكون مع الفريق بشكل كبير في لقاء الغد".

وتابع عمر جابر: "نسعى للتتويج ببطولة كأس الكونفدرالية من أجل إهداء اللقب لروح محمد مدحت المعد البدنى، وهذا هو ما تحدثنا فيه سواء لاعبين وجهاز فني من قبل".

ويلتقي الزمالك مع نهضة بركان في الثامنة مساء غداً الأحد باستاد القاهرة الدولي، في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.