شكرا لقرائتكم خبر عن موعد عودة بعثة الأهلي للقاهرة عقب مواجهة الترجى التونسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تغادر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تونس عقب لقاء الترجي الرياضي التونسي مباشرة. وتقرر مغادرة بعثة الأهلي عقب انتهاء مواجهة الترجي، وسيتم التوجه من ملعب المباراة إلى مطار قرطاج تونس الدولي، ومن ثم استقلال الطائرة والعودة إلى القاهرة.

ويلتقي الأهلي مع الترجي التونسي مساء اليوم، السبت، في ذهاب الدور النهائي من منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا والتي تقام فى الثامنة مساءً بتوقيت تونس ـ العاشرة مساءً على استاد حمادي العقربي الأوليمبي برادس.