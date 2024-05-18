شكرا لقرائتكم خبر عن ناقد مغربى يكشف تفاصيل استعدادا نهضة بركان لمواجهة الزمالك بنهائى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الناقد المغربى عبد العزيز حمدى، رئيس تحرير موقع برلمان سبورت، تفاصيل استعدادات فريق نهضة بركان لمواجهة الزمالك فى إياب نهائى الكونفدرالية الأفريقية لحسم اللقب غدا الأحد باستاد القاهرة.

وقال حمدى، فى مداخلة هاتفية لـ تليفزيون الخليج 365، إن معين الشعبانى عقد 3 محاضرات تدريبية للاعبين من أجل المكالبة بالتركيز فى اللقاء، مشيرا إلى أن الضغط الجماهيرى سيكون سلاح ذا حدين فى هذه المواجهة للفريقين وليس لنهضة بركان فقط.

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ويدفع البرتغالى جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، بالقوة الضاربة أمام نهضة بركان في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، المقرر له غداً الأحد باستاد القاهرة الدولى، خاصة أن الفارس الأبيض يبحث عن التتويج باللقب وإسعاد جماهير القلعة البيضاء.

ويدفع جوميز بكتيبة الفارس الأبيض، الممثلة في محمد عواد لحراسة المرمى، ورباعى خط الدفاع حمزة المثلثوى وحسام عبد المجيد وعمر جابر وأحمد فتوح، وثلاثى وسط الملعب نبيل عماد دونجا ومحمد شحاتة وأحمد حمدى، والثلاثى الهجومى التونسى سيف الدين الجزيرى وأحمد مصطفى زيزو والسنغالى إبراهما نداى.