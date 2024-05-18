شكرا لقرائتكم خبر عن جوميز يفضل تثبيت ثلاثى الوسط فى مواجهة الإياب أمام نهضة بركان المغربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفضل البرتغالى جوزيه جوميز، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، تثبيت ثلاثى وسط الملعب خلال مواجهة العودة أمام نهضة بركان المغربى فى إياب نهائى الكونفدرالية الأفريقية.

الزمالك بدأ مواجهة الذهاب التى أقيمت فى المغرب وانتهت بفوز نهضة بركان بنتيجة 2 / 1، بثلاثى وسط الملعب نبيل عماد دونجا وأحمد حمدى ومحمد شحاتة، ويفضل المدير الفنى للفارس الأبيض عدم إجراء تعديلات على خط الوسط فى ظل الرغبة فى تسجيل هدف مبكر فى مرمى الفريق المغربى.

ودخل الزمالك معسكرا مغلقا عقب التدريب الجماعى أمس، وضمت قائمة الفريق الأبيض كلاً من: حراسة المرمى: محمد عواد – محمد صبحي - معاذ علاء الدين، خط الدفاع: عمر جابر – حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - ياسر حمد - أحمد فتوح، خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد شحاتة - أحمد حمدي - زياد كمال – سيد عبد الله "نيمار" – ترافيس موتيابا – محمد عاطف – مهاب ياسر - إبراهيما نداي – يوسف أوباما - مصطفى شلبي - أحمد مصطفى "زيزو"، خط الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.

ويستعد الزمالك لمواجهة نهضة بركان المغربي في إياب نهائي بطولة كأس الكونفدرالية، المقرر لها في الثامنة مساء غد الأحد باستاد القاهرة الدولي.