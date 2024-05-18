شكرا لقرائتكم خبر عن دقيقة حدادا على روح الإعلامي أحمد نوير قبل مؤتمر مباراة الزمالك ونهضة بركان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ المؤتمر الصحفي لمباراة الزمالك ونهضة بركان فى إياب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، بالوقوف دقيقة حدادا على روح الإعلامي أحمد نوير الذي توفي منذ يومين. وحرص البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك وعمر جابر على الوقوف دقيقة حدادا مع الإعلاميين الحضور قبل انطلاق المؤتمر.

ومازال البرتغالى جوزيه جوميز، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، لم يحسم قراره النهائى بشأن الدفع بمصطفى شلبى جناح الفريق فى التشكيل الأساسى لمواجهة نهضة بركان المغربى، فى إياب نهائى الكونفدرالية الأفريقية.

ورغم جاهزية مصطفى شلبي وشفائه من الإصابة التى كان يعانى منها فى العضلة الضامة، إلا أن جوميز يتحفظ على الدفع باللاعب فى التشكيل الأساسى، ويرغب فى أن يكون شلبى ورقة رابحة على مقاعد البدلاء.

ومن المنتظر أن يحسم جوميز قراره النهائى بشأن مشاركة مصطفى شلبي، خلال التدريب الأخير الذى سيخوضه الفريق على استاد القاهرة مساء اليوم، السبت.

ويستعد الزمالكلمواجهة نهضة بركان المغربي في إياب نهائي بطولة كأس الكونفدرالية، المقرر لها في تمام الثامنة مساء غدًا الأحد باستاد القاهرة الدولي.