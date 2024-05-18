شكرا لقرائتكم خبر عن 25 كاميرا ودرون وسيارة 4 K لنقل مباراة الزمالك ونهضة بركان على تايم سبورت "أرضي" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتمت الهيئة الوطنية للأعلام، برئاسية حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، الترتيبات اللازمة لنهائي بطوله الكونفدرالية غداً الأحد باستاد القاهرة الدولي.

وعقدت نائلة فاروق، رئيس قطاع التليفزيون، عدة اجتماعات الأسبوع الماضي مع مسئول الكاف لتحديد متطلبات الكاف في مباره النهائي وعدد الكاميرات المطلوبة ومطالب الكاف واحتياجاته للمباراة.



الزمالك

وشددت نائلة فاروق، رئيس التليفزيون، على ضرورة الالتزام بالمعاير المهنية وضوابط تغطية المباراة، وأصدرت توجيها للبرامج الرياضية برئاسة محمد إبراهيم المشرف العام على البرامج الرياضية الالتزام بمعايير البث والإخراج التى حددها مسئول الكاف.

واجتمعت مع المشرف العام على البرامج الرياضية والمدير الفني أسامة الهوارى وليد فاروق المدير الإداري وسها الباهي رئيس الادارة المركزية للتصوير والمهندس رستم رئيس الإدارة المركزية للإذاعات الخارجية، لتوفير كافة الإمكانيات لهذه المباراة، وما يحتاجه الكاف ورفع شعار لا للتعصب في ظل أهمية المباره الجماهيرية، فضلا على تأثيرها لحضور جماهيري كبير لأول مرة منذ فترة طويلة، وأكدت على أهمية الخروج للمباره في ظل الامكانيات التي وفرتها الهيئة الوطنية للأعلام للمباره من سيارة بث على أعلى مستوى ومزوده بأفضل الامكانيات الحديثة خاصة أن المباره ذات أهمية جماهيرية كبيرة فى مصر والوطن العربي وافريقيا وتعكس صورة مصر أمام العالم .

وأشار محمد ابراهيم، المشرف العام على البرامج الرياضية، إلى أنه سيتم نقل المباراة بـ 25 كاميرا ودرون وسيارة 4 - K لتخرج بشكل عالمي ليبهر المشاهدين في الداخل والخارج .

وأكدت نائلة فاروق عمل بروفة نهائية السبت بعد تركيب الكاميرات والأجهزة باستاد القاهرة والتنسيق مع وجود مسئولي الكاف وعمل لجنه من اليوم على مدار 24 ساعه لحل أى مشكله تواجه فريق العمل لإخراج المبار بالشكل الأمثل حيث يتم إذاعة المباراة على قناه TIME SPORTS الأرضى.