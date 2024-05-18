شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى شوبير vs مميش فى حماية عرين الأهلى والترجى قبل مواجهة الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد الاهلى لمواجهة الترجى التونسى في العاشرة مساء اليوم، السبت، في رادس بذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا، فيما يقام لقاء الإياب فى الثامنة مساء السبت المقبل باستاد القاهرة الدولى.

لعب مصطفى شوبير وأمان الله مميش حارسا الأهلي والترجي على الترتيب دور البطولة في تأهل فريقيهما لنهائي دوري أبطال أفريقيا. وخاض مصطفى شوبير 7 مباريات في المسابقة القارية لم يتلق فيها مرماه أى أهداف، بينما خرج أمان الله مميش بشباك نظيفة في 10 مباريات من 11 مباراة شارك فيها.

ولا يعد تألق حارسى الأهلى والترجى غريباً فهما يملكان جينات وراثية للتميز فى حراسة المرمى، كون مصطفى شوبير حارس الأهلى هو نجل أحمد شوبير حارس الأهلى ومنتخب مصر الأسبق والذى توج بالعديد من الألقاب مع الأهلى والمنتخب.

أمان الله مميش هو نجل طارق مميش حارس المرمى الترجى التونسى الأسبق، والذى يعمل حاليا مدربا للحراس مع نادي الأهلي الليبي.

وأطاح الأهلي بمنافسه مازيمبي الكونغولي بعد التعادل ذهابا في ملعب الأخير 0-0، والفوز إيابا بالقاهرة 3-0 ، وصعد الترجي على حساب صن داونز الجنوب إفريقي، بعد تكرار الفوز ذهابا وإيابا 1-0.

وأصبح نهائي دوري أبطال أفريقيا 2023-2024 عربيا خالصا للمرة الثامنة عشر في تاريخ البطولة، والثالثة على التوالي بعدما صعد الأهلي والوداد المغربي لنهائي البطولة في آخر نسختين.

وسبق وتقابل الأهلي والترجي في نهائي دوري الأبطال في نسختين سابقتين عامي 2012 و2018 .

وكانت المواجهة الأولى عام 2012، وتوج الأهلي بعد التعادل 1-1 بإستاد برج العرب بالإسكندرية والفوز في رادس بنتيجة 2-1 ، وجاءت المواجهة الثانية في نهائي نسخة 2018، وفاز الأهلي بإستاد برج العرب بالإسكندرية بنتيجة 3-1، وخسر في رادس بنتيجة 0-3.