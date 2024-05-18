شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى عسل يبحث عن الانضمام للعظماء الـ6 المتوجين ببطولة العالم للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض البطل المصري مصطفى عسل لاعب النادي الأهلي والمصنف الثالث عالمياً لرجال الاسكواش، مساء اليوم السبت، منافسات الدور النهائي ببطولة العالم للاسكواش التي تقام فى مصر خلال الفترة من 9 إلى 18 مايو الجاري، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 565 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.

ويلتقي مصطفى عسل في المباراة النهائية مع البيروفي دييجو إلياس، فيما تلتقي البطلة المصرية نور الشربيني مع مواطنتها نوران جوهر في نهائي السيدات.

وتضم قائمة اللاعبين المصريين المتوجين باللقب 6 أبطال وهم: علي فرج "4 ألقاب"، طارق مؤمن "لقب واحد"، محمد الشوربجي تحت العلم المصري "لقب واحد"، كريم عبد الجواد "لقب واحد"، رامي عاشور "لقبين"، عمرو شبانة "4 ألقاب".



2022-2023 علي فرج (مصر)

2021-2022 علي فرج (مصر)

2020-2021 علي فرج (مصر)

2019-2020 طارق مؤمن (مصر)

2018-2019 علي فرج (مصر)

2017 محمد الشوربجي (مصر)

2016 كريم عبد الجواد (مصر)

2014 رامي عاشور (مصر)

2009 عمرو شبانة (مصر)

2008 رامي عاشور (مصر )

2007 عمرو شبانة (مصر)

2005 عمرو شبانة (مصر)

2003 عمرو شبانة (مصر)

وكان مصطفى عسل قد فاز في الدور نصف النهائي على النيوزيلندي بول كول المصنف الثاني عالمياً بنتيجة 3-2، في مباراة ماراثونية امتدت لـ 82 دقيقة.

وتحمل البطلة المصرية نور الشربيني لاعبة سبورتنج والمصنفة الأولى عالمياً للسيدات، لقب النسخة الماضية عن منافسات السيدات، بينما يحمل البطل المصري علي فرج لاعب وادي دجلة والمصنف الأول عالمياً لقب الرجال عن النسخة الأخيرة.

وهيمن الفراعنة على 21 لقباً بالبطولة، تمتلك منهم نور الشربيني نصيب الأسد بـ 7 ألقاب كاملة.