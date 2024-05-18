شكرا لقرائتكم خبر عن مونزو يوقع عقود تدريب منتخب الطائرة فى مؤتمر صحفى بحضور اللاعبين.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد اتحاد الكرة الطائرة، برئاسة ياسر قمر، مؤتمراً صحفياً عصر اليوم، السبت، لتقديم فرناندو مونزو لتوقيع عقود تدريب منتخب الرجال بحضور لاعبى المنتخب.

وأعلن الاتحاد المصري للكرة الطائرة برئاسة المهندس ياسر قمر، مؤخرا، تعيين الإسباني "فرناندو مونزو" مديرًا فنيًا المدير الفني الحالي للأهلي مدربا لمنتخب مصر للرجال، ليقود الفراعنة في أولمبياد باريس 2024 المقرر لها الصيف المقبل.



اتحاد الطائرة



مدرب منتخب الطائرة



مؤتمر اتحاد الطائرة

وأتم اتحاد الطائرة اتفاقه مع مونزو ليقود منتخب مصر حيث يمتد العقد حتى الأول من شهر سبتمبر المقبل 2024، بعد الحصول على موافقة الأهلي ليقود المنتخب خلال تحضيرات المشاركة في الأولمبياد.

يذكر أن عقد مونزو مع الأهلي ممتد للموسم المقبل وحصل على موافقة مسئولي القلعة الحمراء لتدريب الفراعنة لمدة ثلاثة أشهر خلال مشاركته في الأولمبياد، قبل أن يعود لقيادة الأهلي مع انطلاق الموسم الجديد.

وكان مونزو قد قاد النادي الأهلي مؤخرا لتحقيق رباعية الدوري وكأس مصر وكأس السوبر المحلي وبطولة أفريقيا والتأهل لمونديال الأندية.

وسيعقد مجلس إدارة الاتحاد المصري للكرة الطائرة برئاسة المهندس ياسر قمر جلسة في الساعات المقبلة مع مونزو، لبحث خطة إعداد المنتخب لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وضمن منتخب مصر للكرة الطائرة تأهله لأولمبياد باريس وفقا للكوتا القارية.

جدير بالذكر أن منتخب مصر لرجال الكرة الطائرة قد نجح الصيف الماضي في التتويج بلقب بطولة إفريقيا التي استضافتها مصر .