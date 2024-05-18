شكرا لقرائتكم خبر عن خطوة تفصل نور الشربيني عن إنجاز تاريخي بعد التأهل لنهائي بطولة العالم للاسكوش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنتظر البطلة المصرية نور الشربيني، لاعبة سبورتنج والمصنفة الأولى عالمياً لسيدات الاسكواش، إنجازاً تاريخياً، بعد تأهلها للدور النهائي ببطولة العالم للاسكواش التي تقام فى مصر خلال الفترة من 9 إلى 18 مايو الجاري، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 565 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.

وفازت نور الشربيني في الدور نصف النهائي على الأمريكية أوليفيا ويفر بنتيجة 3-2، بعد مباراة ماراثونية امتدت لـ 72 دقيقة، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 7-11, 11-5, 6-11, 11-5, 11-5 .

وفي حال تتويج نور الشربيني باللقب الأبرز في الملعب الزجاجي، ستعادل أكبر رقم قياسي في اللعبة، والمدون باسم الماليزية نيكول ديفيد، والتي حصدت 8 بطولات عالم قبل اعتزالها اللعبة.

وتحمل البطلة المصرية نور الشربيني لقب النسخة الماضية عن منافسات السيدات، بينما يحمل البطل المصري علي فرج لاعب وادي دجلة والمصنف الأول عالمياً لقب الرجال عن النسخة الأخيرة. وهيمن الفراعنة على 21 لقباً بالبطولة، تمتلك منهم نور الشربيني نصيب الأسد بـ 7 ألقاب كاملة.

وضمنت مصر لقب السيدات ببطولة العالم للاسكواش، حيث تواجه نور الشربيني مواطنتها نوران جوهر، في المباراة النهائية.