شكرا لقرائتكم خبر عن 4 ميداليات جديدة لمصر فى اليوم الثانى ببطولة دورى الشباب العالمى للكاراتيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصدت بعثة شباب مصر للكاراتيه 4 ميداليات فضية جديدة فى اليوم الثانى ببطولة دورى الشباب العالمى المقامة حاليا بإسبانيا. وحظيت البعثة بدعم كبير من محمد الدهراوى رئيس الاتحاد المصرى وعضو المكتب التنفيذي للاتحاديين الدولى والأفريقي ونائب رئيس الاتحاد العربى.

وبذلك ارتفعت حصيلة مصر إلى 12 ميدالية متنوعة، بعدما حصدت بعثة المنتخب تحت 21 سنة على 8 مبداليات متنوعة فى اليوم الأول.

وجاءت نتيجة ابطال مصر اليوم كالتالى:

توجت بطلة منتخب مصر ملك ناجى بالميدالية الفضية كومتيه شابات ميزان - 66 كجم

وحقق بطل منتخب مصر عبدالله التهامى الميدالية الفضية كومتيه شباب ميزان -61 كجم

وحصدت بطلة منتخب مصر جناحازم الميدالية الفضية كومتيه شابات ميزان - 59 كجم

وتوجت بطلة منتخب مصر مريم العزبى بالميدالية الفضية كاتا فردى شابات.