هاري كين مهدد بالغياب عن انجلترا في يورو 2024

ياسر رشاد - القاهرة - حالة من القلق تسيطر على الجماهير الإنجليزية بشأن موقف هاري كين من اللحاق بقائمة الأسود الثلاثة في يورو 2024.

ويأتي ذلك بعد غياب هاري كين عن مباراة بايرن ميونخ وهوفنهايم في الدوري الألماني بداعي الإصابة حيث يجري هاري كين فحوصات طبية لإصابته في الظهر وذلك مع بدء العد التنازلي لانطلاقة يورو 2024 في ألمانيا.

وأبدت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية تخوفها بشأن موقف هاري كين من المشاركة في يورو 2024 المرتقبة، في ظل غموض إصابته ومدة غيابه عن الملاعب.

ومن المتوقع أن يعلن جاريت ساوثجيت مدرب انجلترا عن القائمة النهائية لفريقه يوم الثلاثاء المقبل، بينما لم يتعرف هو على طبيعة إصابة هداف المنتخب الوطني الأول وأبرز لاعبيه وأكثرهم خبرة على الإطلاق".

يذكر أن مجموعة منتخب انجلترا تضم منتخبات صربيا والدنمارك وسلوفينيا.