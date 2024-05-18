منتخب أوكرانيا يعلن قائمة يورو 2024

ياسر رشاد - القاهرة -

أعلن الجهاز الفني لمنتخب أوكرانيا بقيادة المدرب سيرجي ريبروف، اليوم السبت عن قائمة اللاعبين، المشاركة في بطولة كأس أمم أوروبا يورو 2024 التي ستقام في ألمانيا.

وتنطلق البطولة في ألمانيا خلال الفترة من 14 يونيو المقبل حتى 14 يوليو، ويتواجد المنتخب الأوكراني ضمن المجموعة الخامسة، بجانب بلجيكا وسلوفاكيا ورومانيا.

ويواجه المنتخب الأوكراني نظيره ألمانيا وبولندا ومولدوفا، قبل انطلاق البطولة استعدادًا لمنافسات اليورو، في أيام 3 و 7 و 11 يونيو.

القائمة التي أعلنها المدرب ريبروف، يتواجد بها 6 أسماء إضافية لـ26 التي سيختارهم في النهاية، يتم إرسالهم إلى اليويفا بتاريخ 7 يونيو.

قائمة أوكرانيا لبطولة يورو 2024

حراسة المرمى: أندري لونين "ريال مدريد الإسباني"، جيورجي بوتشان "ديناكو كييف الأوكراني"، أنتولي توربين "بنفيكا البرتغالي".

خط الدفاع: مايكولا ماتفينكو، يواخيم كونوبليا، فاليري بوندر "شاختار الأوكراني"، أولكسندر تيمشيك "دينامو كييف الأوكراني"، فيتالي مايكولينكو "إيفرتون الإنجليزي"، إيليا زابارني "بورنموث الإنجليزي"، أولكسندر سفاتوف "دينبرو الأوكراني"، ماكسيم تالوفيروف "لاسك النمساوي"، بوجدان مايخايليتشينو "بوليسيا زايتومير الأوكراني".

خط الوسط: أولكسندر زينتشينكو "آرسنال الإنجليزي"، أندري يارمولينكو، مايكولا شابارينكو، فولوديمير برازهكو "دينامو كييف الأوكراني"، تاراس ستيبانينكو، أولكسندر زوبكوف "شاختار الأوكراني"، فيكتور تسيجانكوف "جيرونا الإسباني"، ميخايلو مودريك "تشيلسي الإنجليزي، روسلان مالينوفسكي "جنوى الإيطالي"، سيرجي سيدروتشوك "ويستريلو البلجيكي".

في الهجوم: أرتيم دوفبيك "جيرونا الإسباني"، رومان يارموتشوك "فالنسيا الإسباني"، فلاديسلاف فانات "دينامو كييف الأوكراني".

وضمت القائمة الاحتياطية: ريزنيك، سيكان، يارموليوك، كاباييف، بوبوف، بيزنيك، بواليسكي.