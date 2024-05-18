عمر مرموش يسجل هدفًا أمام لايبزيج في الدوري الألماني

أستطاع أن يسجل الدولي المصري عمر مرموش لاعب فريق آينتراخت فرانكفورت، هدفًا لفريقه أمام نظيره لايبزيج، ضمن منافسات الدوري الألماني.

ويواجه فريق آينتراخت فرانكفورت نظيرة لايبزيج، ضمن منافسات الجولة الـ34 والآخيرة من الدوري الألماني “بوندسليجا”.

وأحرز عمر مرموش هدف فريقه الثاني والتعادل في الدقيقة 69 عن طريق ركلة جزاء.

بينما كان قد افتتح التسجيل بالهدف الأول لـ فرانكفورت هيكتيكي في الدقيقة 54.

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وتشير النتيجة الآن إلى التعادل الإيجابي 2-2.

وبهذا الهدف في ختام الموسم يصبح عمر مرموش هو هداف فريقه آينتراخت فرانكفورت بـ 12 هدفًا في الدوري الألماني.

وبدأ فرانكفورت بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: كيفين تراب.

خط الدفاع: روبين كوخ ، لوكاس ميلو ، ويليام تينوريو.

وسط الملعب: جوتزة، فارس شعيبي، إلياس سخيري ، بوتا، أنسجار كنوف.

خط الهجوم: عمر مرموش، إكيتيكي.