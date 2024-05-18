أنشيلوتي يحسم هوية حارس ريال مدريد أمام دورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا

حسم المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لنادي ريال مدريد، هوية حارس مرمى “الملكي”، أمام بوروسيا دورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويواجه ريال مدريد، خصمه بوروسيا دورتموند الألماني، 1 يونيو المقبل، على ملعب ويمبلي، في الموقعة الأوروبية المنتظرة.

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وقال أنشيلوتي، خلال المؤتمر الصحفي لمباراة فياريال، غدًا: “”بالنسبة لي لا يوجد جدل حول حارس نهائي دوري أبطال أوروبا. لقد قدم لونين موسمًا رائعًا وساعدنا كثيرًا للوصول إلى النهائي. كورتوا يعود إلى ما كان عليه من قبل، الأفضل في العالم”.

وأضاف: “لونين سيحمي عرين ريال مدريد، يوم غد الأحد أمام فياريال بالدوري الإسباني”.

وتابع: “ميليتاو قد يبدأ في النهائي، فهو قريب من جاهزيته الكاملة كان يفتقد دقائق وقد حصل عليها سيلعب غدًا وأراه قريبًا جدًا من أفضل مستوياته إنه خيار للنهائي”.