شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح بطولة أمم أفريقيا لكرة القدم للساق الواحدة بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتح الدكتور عمرو حداد، رئيس الإدارة المركزية لتنمية الرياضية، منافسات بطولة أمم أفريقيا لكرة القدم للساق الواحدة، التى تقام خلال الفترة من 18 إلى 27 مايو الجاري، الذى يقام باستاد السلام بحضور رئيس لجنة كرة القدم للساق الواحدة بالاتحاد الأفريقى لكرة القدم.

ويواجه المنتخب الوطني لكرة القدم الساق الواحدة نظيره النيجيري فى افتتاح منافسات البطولة التي تستضيفها ملاعب نادي القطامية ببتروسبورت.

وشهد حفل الافتتاح عرضا فنيا وفترة غنائية للمطربة مريم الروينى، وحضر الافتتاح كل من جورج شلاختنبرجر رئيس اللجنة الدولية لكرة القدم للساق الواحدة وليونيل بينتو رئيس لجنة الساق الواحدة بالاتحاد الافريقى، الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، ومحمد عادل حسنى رئيس لجنة كرة القدم للساق الواحدة، شريف العريان أمين عام اللجنة الأولمبية، سارة سمير نائب رئيس لجنة كرة القدم للساق، والدكتور محمود عبد العزيز مدير عام الإدارة المركزية لبرامج الاتحادات النوعية، الدكتور عمرو الصادق المدير التنفيذي للجنة البارالمبية، وسحر عبد الحق عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، والفنان إسماعيل فرغلى. وتقام اليوم مباراة مصر ونيجيريا في افتتاح البطولة.

وتشهد البطولة مشاركة 13 دولة أكدت مشاركتها حتى الآن هي كل من جامبيا، سنغال، سيراليون ، الجزائر، كينيا، المغرب، بروندي،غانا، اوغندا، أنجولا، نيجيريا، تنزانيا، ليبريا بالإضافة إلى مصر مستضيفة البطولة.



تضم المجموعة الأولى مصر ونيجيريا وبورندى، وتضم المجموعة الثانية ليبريا والمغرب واوغندا، والمجموعة الثالثة غانا ،كينيا،جامبيا،الجزائر، وعلى مستوى المجموعة الرابعة أنجولا،تنزانيا،سيراليون



وجاء جدول مباريات البطولة كالتالى..

18 مايو

افتتاح البطولة حيث تقام مباراة مصر و نيجيريا الساعة 7 مساء



19 مايو

ليبريا واوغندا

كينيا والجزائر

أنجولا وسيراليون

غانا وجامبيا



20 مايو

المغرب واوغندا

غانا والجزائر

تنزانيا وسيراليون

كينيا والجزائر

مصر وبورندى

21 مايو

الجزائر وجامبيا

بوروندي ونيجيريا

أنجولا وتنزانيا

كينيا وغانا

المغرب وليبيريا



وتحصل الفرق المشاركة على راحة يوم 22 مايو على أن تستأنف المنافسات فى اليوم التالى 23 مايو بخوض الأدوار التأهيلية



وتتكون تشكيل لجان البطولة برئاسة الدكتور شريف محمود أبو العينين مديرًا للبطولة، وإسلام عبدالعزيز رئيسًا للجنة المتطوعين، ونرمين حجاج رئيسًا للجنة الإقامة والانتقالات، وإنجي محمد رئيسًا للجنة الإعلامية، والدكتور سامح السيد رئيسًا للجنة الطبية، ودكتور منار علي رئيسًا للجنة تكنولوجيا المعلومات.



وتقام البطولة تحت إشراف اللجنة البارالمبية المصرية برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفي، ورئاسة الاستاذ محمد عادل حسنى رئيس لجنة كرة القدم للساق الواحدة و استاذة سارة سمير نائب رئيس لجنة كرة القدم للساق الواحدة واستاذ خالد عبد الحفيظ عضو لجنة كرة القدم للساق الواحدة.

ويتكون المنتخب الوطني من 15 لاعب حراسة المرمى: محمود حنفي، محمود صابر، إسلام مجاهد

خط الدفاع: مصطفي محمود، إبراهيم أحمد ، إبراهيم علي، أحمد محمد

خط الوسط :محمود عبد العظيم، إسلام محمد فايز، محمد احمد حسن

الهجوم : حسني امبارك، عبد الله مصطفي ، زاهر محمد زاهر، عيد سعيد، اشرف اسماعيل إبراهيم.