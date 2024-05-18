شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يهزم الترجي فى صراع الألقاب المحلية والأفريقية قبل مباراة الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قمة كروية أفريقية بين الاهلى والترجى التونسى تنتظرها القارة السمراء فى العاشرة مساء اليوم، السبت، فى رادس بذهاب نهائى دوري أبطال أفريقيا، نظرًا لخبرة الفريقين فى البطولات الأفريقية وامتلاكهما عناصر بالفريق على مستوى عالٍ، وكلٌ منهما يطمح فى مضاعفة رصيد بطولاته، فضلًا عن ذلك فالفريقان يمتلكان قاعدة عريضة من الجماهير التى لا تقبل الخسارة.

ويعد "المارد الأحمر" الأكثر تتويجًا بلقب دوري أبطال أفريقيا بواقع (11 مرة) كان آخرها العام الماضي على حساب الوداد البيضاوي بنتيجة (3-2) بمجموع المباراتين.

وفى المقابل، يمتلك فريق "باب سويقة" بطولة دوري أبطال أفريقيا (4 مرات) كان آخرها نسخة (2019) على حساب الوداد البيضاوي المغربي.

وتُوج المارد الأحمر بـ43 بطولة دورى عام، و39 لقباً ببطولة كأس مصر، 13 لقب سوبر محلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصرى.

ونجح الأهلى فى الفوز بكأس الكؤوس الأفريقية 4 مرات أعوام 1984 و1985 و1986 و1993، وتوج النادى الأهلى بـ11 لقبا لدورى الأبطال الأفريقى (1982 – 1987 – 2001- 2005 – 2006 – 2008 – 2012 – 2013 – 2020- 2021 - 2023

وحقق المارد الأحمر الكونفدرالية مرة واحدة عام 2014، وتوج بالسوبر الأفريقى 8 مرات أعوام 2002 و2006 و2007 و2009 و2013 و2014 و2020 و2021، وحقق لقب وحيد بكاس الأفرو آسيوية عام 1998، ليتوج المارد الأحمر بـ25 لقبا قاريا حتى الآن.

وعلى مدار تاريخه الطويل جمع النادى الأهلى بين بطولتى الدورى والكأس 18 مرة، كان أولها فى موسم "1948-1949" أول موسم تقام فيه مسابقة الدورى، الذى توج به المارد الأحمر، ونجح أيضا فى الفوز بلقب كأس مصر على حساب الزمالك "فاروق أنذاك" فى الوقت الإضافى "3-1".

وفى المقابل، فاز الترجي التونسي بـ66 لقباً محلياً وقارياً طول تاريخه الممتدة لـ105 أعوام، وهو بالتالي أكثر الأندية التونسية فوزاً بالبطولات.

وتوج "شيخ الأندية التونسية" بالدوري المحلي في 32 مناسبة، بينها 16 مرة خلال الألفية الجديدة.

كما فاز الترجي بكأس تونس في 15 مناسبة، آخرها عام 2016 بفضل فوزه على غريمه في العاصمة التونسية، النادي الإفريقي بنتيجة هدفين دون رد.

وتوج نادي "الدم والذهب" ببطولة السوبر التونسي 6 مرات، آخرها نسخة عام 2021 أمام الصفاقسي بركلات الترجيح إثر انتهاء المباراة في وقتيها الأصلي والإضافي بنتيجة التعادل السلبي.

خارجيا، يملك الترجي الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة العربية للأندية الأبطال بمختلف مسمياتها، مناصفة مع الرشيد العراقي، بواقع 3 بطولات في أعوام 1993 و2009 و2017.

كما سبق للترجي أن فاز بمسابقة كأس السوبر العربي، التي تعرف أيضا باسم الكأس العربية الممتازة التي دارت عام 1996 على شكل دورة رباعية.

وتوج الفريق التونسي أيضا بمسابقة كأس شمال أفريقيا للأندية الفائزة بالكؤوس في مناسبة وحديدة، وتحديدا في عام 2008.

وعلى الصعيد الأفريقي، فاز الترجي بـ7 ألقاب، هي دوري أبطال أفريقيا (4) وتحديدا في سنوات 1994، 2011، 2018 و2019، فضلا عن كأس الاتحاد الأفريقي للأندية لعام 1997 وكأس أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس نسخة 1998، بجانب كأس السوبر الأفريقي 1995.

وتوج الترجي أيضا عام 1995 بلقب الكأس الأفروآسيوية للأندية، وهي مسابقة كانت تلعب بين بطلي قارتي أفريقيا وآسيا، بفضل فوزه على تاي فارمرز بانك التايلاندي بنتيجة 4-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.