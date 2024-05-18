هنري يتوقع بطل الدوري الإنجليزي قبل الجولة الأخيرة

ياسر رشاد - القاهرة - توقع لاعب اَرسنال وبرشلونة السابق تيري هنري بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم 2023/2024، وذلك قبل الجولة الأخيرة من المسابقة.

ويتنافس مانشستر سيتي واَرسنال على التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم، بعد المنافسة القوية التي شهدتها الجولات الماضية.

تصريحات هنري

تحدث هنري في تصريحات أبرزتها شبكة "بي بي سي سبورت"، حيث قال: "بالتأكيد الأمر في أيدي لاعبي مانشستر سيتي، لقد رأينا أنهم يفعلون ذلك مرات عديدة في لحظة سيرجيو أجويرو من قبل في مباراة توتنهام".

وتابع: "بالطبع رأيتهم لا ينهارون، لذلك هذا ازعجني فالاعتقاد بأنهم سيفعلون ذلك، لكن جانب المشجع بداخلي يقول مرحبًا، أنت لا تعرف أبدًا ما يمكن أن يحدث".

وأردف: "فور اطلاق الحكم لصافرته، آمل ألا يعيدني ذلك إلى الواقع لأن الواقع الآن لسوء الحظ بالنسبة لأي شخص آخر، هو أن جماهير السيتي فقط هي التي تشعر بالغرور، فقط جماهير السيتي يمكنها التحدث".

وأتم: "في حالة فزنا وحصل اَرسنال على الكأس، فلا تأتي لإجراء مقابلة معي، سأتحدث، سأتحدث كثيرًا، لكن مانشستر سيتي فريق خاص، أتمنى فقط ألا يفوزوا".