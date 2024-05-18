خطوة جديدة من كلوب قبل رحيله عن ليفربول

قرر الألماني يورجن كلوب مدرب فريق ليفربول، اتخاذ خطوة جديدة، قبل رحيله عن الريدز، غدًا الأحد، بخوضه آخر لقاء له في الموسم أمام وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي.

ويستعد فريق ليفربول لخوض آخر مباراة له في الموسم الحالي ضد فريق وولفرهامبتون، مساء غد الأحد، ضمن منافسات الجولة الثامنة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان قد أعلن يورجن كلوب منذ عدة اهشر إنه سيرحل عن ليفربول بنهاية الموسم الحالي 2023-2024.

وقرر الألماني يورجن كلوب إنشاء حساب شخصي له عبر موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، من أجل التواصل مع مشجعي ليفربول بعد مغادرته.

ونشر يورجن كلوب فيديو له وهو يودع جماهير ليفربول.

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وقال كلوب: ” جماهير ليفربول الأعزاء، التقيت بكم في الخامس عشر من أكتوبر للمرة الآولى، والآن حان وقت الوداع والنهاية”.

وتابع: ” أود أن أشكركم جمعيًا، قضيت هنا وقتًا ممتعًا بينكم، شكرًا لكل ما قدمتوه لي على مدار هذه السنوات، علاقتي بكم سأسميها علاقة حب دائمًا”.

واختتم:”: “مغادرة هذا المكان أمر صعب،أنا لست من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، ولكن أخبرني الناس أن وسائل التواصل الاجتماعي تساعدني في التواصل معكم، هيا بنا.. أراكم لاحقًا”.