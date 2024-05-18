"الأستاذ والتلميذ".. جوارديولا وأرتيتا في صراع لحسم لقب الدوري الإنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

تشهد الجولة الـ38 والأخيرة من الدوري الإنجليزي، صراعا بين مانشستر سيتي وأرسنال على حسم اللقب، ويقام في السادسة مساء غدً، 10 مباريات بينهم، مانشستر سيتي ووست هام، أرسنال وإيفرتون.

ويكون صراع الدوري الإنجليزي بين الثنائي مانشستر سيتي صاحب المركز الأول برصيد 88 نقطة وأرسنال في المركز الثاني برصيد 86 نقطة، وفي حالة تعادل الأول وفوز الثاني، يتم الاحتكام إلى فارق النقاط التي تعلن أرسنال بطلا.

وتحمل المنافسة بين الثنائي، جوارديولا وأرتيتا، طابعا خاصا، على الرغم من أن اللقاء ليس بينهما، إلا أن فوز أحدهما يعني تفوق الأستاذ على التلميذ أو العكس.

وكان أرتيتا في الجهاز الفني لبيب جوارديولا في مانشستر سيتي، خلال الفترة من صيف 2016 حتى ديسمبر 2019.



صراع جوارديولا

وبدأ الصراع بين الثنائي مبكرا، بتصريحات المديرين الفنيين للثنائي، بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال، ويرى الأخير أن وست هام يمكنه مساعدة الفريق على تحقيق اللقب بالفوز على سيتي، قائلا: "إنه أحد أهم الأسابيع بالنسبة للكثيرين منا، الآن هي اللحظة الأكثر أهمية، نحن متحمسون للغاية ولا يمكننا الانتظار حتى يوم غدً، متفائل من حيث النتيجة".

وأضاف: "الأمل موجودا، علينا أن نقوم بعملنا لأن إيفرتون سيكون صعبًا، علينا أن نثبت مرة أخرى أننا قادرون على أن نكون أفضل من الخصم، ثم علينا أن نتمنى لوست هام أن يحظى بيوم جيد ويساعدنا على تحقيق ذلك، تحقيق حلمنا."

وعلى الجانب الآخر، يتوقع بيب جوارديولا نفس الأمر، وقال في تصريحات: "نود أن نتقدم 3-0 بعد 10 دقائق لكن هذا لن يحدث، أنا مستعد، لكن المباراة صعبة للغاية، انظروا إلى توتنهام في المباراة السابقة، كيف قاتلوا من أجل كل كرة، وست سيكون جاهزا للتغلب علينا، ليس لدي أي شك في ذلك، يجب على جمهورنا أن يأتي إلى هنا ويكون جاهزًا منذ اللحظة الأولى، ليكون معنا ونفعل ذلك معًا".

وهكذا أصبح مصير أرسنال في يد وست هام يونايتد، ورد أرتيتا على ما إذا كان تحدث مع ديفيد مويس مدرب وست، قائلا: "لست بحاجة إلى القيام بذلك، ولكن يمكنه مساعدتنا في تحقيق حلمي الشخصي."

الحديث عن المنافس

وفي مثل المنافسة الحالية، لا يمكن أن تخلو تصريحات الثنائي عن حديث كل منهما عن الآخر، ويرى أرتيتا أن فقدان مانشستر للنقاط صعبا، لكن يمكن للخصم وست هام (القوي)، أن يساعده.

وعلى الجانب الآخر، قال جوارديولا في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للدوري الإنجليزي: "إذا كنت تنتظر من أرسنال أن يهدر النقاط، فأنت مخطئا، وإذا كنت تعتقد أن إيفرتون سيفعل شيئًا ما، انسَ الأمر".

وعادة في مثل هذه الحالات التي يحسم فيها اللقب بمساعدة الآخرين، تكون الهواتف المحمولة مفتوحة على مقاعد بدلاء كل منهما، وأكد أرتيتا أن هناك 60 ألف مشجع وموظف ومدرب مساعد سينظرون إلى هواتفهم.

"مصيري في يدي"

وعلى الرغم من التصريحات السابقة، يبقى مصير مانشستر سيتي في يده، ويكفي الفوز للظفر باللقب، من دون حسابات صعبة، وعلق جوارديولا على هذا الأمر: "حتى لو لم نفز باللقب، كان اللاعبون على ما يرام في هذه الفترة، ما زلنا هنا معًا، لن يتغير شيء، لكن إذا سألت جميع فرق الدوري الإنجليزي الممتاز في بداية الموسم ما هو المركز الأفضل في المباراة الأخيرة من الموسم، فسنجد أننا في أفضل وضع، لدينا مباراة واحدة متبقية، القدر في أيدينا".

وأضاف عما يحتاج فريقه: "نريد تجربة ذلك مرة أخرى وعلينا أن نقدم أداءً جيدًا، لا يمكنك التفكير في أننا نريد الفوز باللقب، عليك أن تفعل شيئًا ما لكسب ذلك، عليك أن تفعل ذلك، لا تتحدث عن العواقب، فقط ما عليك القيام به للفوز، للسيطرة عليه، التحولات، الهدوء، الكرات الثابتة، الكرات الطويلة".

اقرأ أيضا:

جوارديولا يكشف ما قاله للاعبي السيتي بعد خسارة أرسنال وليفربول