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ناد يحمل نفس اسم وشعار الأهلي المصري.. ما التفاصيل؟ (صور)

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

فاز فريق النجم الساحلي على الأهلي الصفاقسي بنتيجة 1-0، في ثمن نهائي كأس تونس، ليتأهل إلى دور الثمانية.

وانتشر شعار فريق الأهلي الصفاقسي التونسي، حيث يشبه شعار نادي الأهلي المصري باختلاف اللون الأحمر فقط.

وتأسس نادي الأهلي الصفاقسي التونسي عام 1984، ويتكون قميصه الأساسي من اللون البرتقالي، والثاني من الأسود والبرتقالي.

وينشط في الدرجة الثالثة التونسي، ولم يسبق له أن صعد للدرجة الأولى التونسية.

وشارك في عدد من بطولات كأس تونس في مواسم، 2007/8، 10/09، 12/11، 15/14، 18/17، 19/18، 20/19، 21/20.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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