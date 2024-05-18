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جمهور الأهلي يرفع علم فلسطين في مدرجات مباراة الترجي (صور)

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

دعم جمهور نادي الأهلي الشعب الفلسطيني قبل بداية مباراة الترجي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ورفعت جماهير الأهلي علم فلسطين دعما لهم ولقضيتهم ضد الجانب الصهيوني.

وجاء ذلك الدعم، عقب الهجوم الغاشم المستمر من الجانب الصهيوني على الشعب الفلسطيني الذي بدأ منذ أكثر من 7 أشهر.

وتبدأ مباراة الأهلي والترجي اليوم الأحد، في تمام الساعة العاشرة مساء.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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