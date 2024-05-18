مباشر .. الأهلي 0 -0 الترجي - نهائي دوري أبطال أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

زوار الخليج 365 الكرام انتظروا تغطية لحظة بلحظة لأبرز أحداث مباراة الترجي ونظيره الأهلي عند العاشرة من مساء اليوم السبت في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويبدأ الأهلي المباراة بتشكل مكون من:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: علي معلول - محمد عبد المنعم - رامي ربيعة - محمد هاني.

خط الوسط: مروان عطية - أكرم توفيق - إمام عاشور.

خط الهجوم: حسين الشحات - وسام أبو علي - بيرسي تاو.

ويبدأ فريق الترجي المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أمان الله مميش.

خط الدفاع: محمد بن علي، ياسين مرياح، محمد أمين توجاي، أمين بن حميدة.

خط الوسط: روجر أهولو، غيلان الشعلالي، حسام تقا.

خط الهجوم: يان ساس، حسام غشة، رودريجو رودريجيز

ملخص بأبرز الأحداث:

واضطر المدير الفني لفريق الأهلي مارسيل كولر للدفع باللاعب كريم فؤاد بالدقيقة 7 بعد إصابة لاعبه علي معلول.

وأشهر حكم المباراة بالدقيقة 16 بطاقة صفراء ضد لاعب الترجي روجر أهولو .