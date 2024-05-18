شكرا لقرائتكم خبر عن 6 انتصارات تاريخية.. ماذا يفعل الأهلي أمام الترجى التونسى فى رادس؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - موقعة قارية منتظرة بين الأهلي والترجي الرياضي التونسي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا نسخة موسم (2023-2024)، حيث ستقام موقعة الذهاب على ملعب "حمادي العقربي" (رادس سابقًا) فى العاشرة مساء اليوم السبت.

ويمتلك فريق الأهلي - بطل دوري أبطال أفريقيا - تاريخًا مميزًا على ملعب "حمادي العقربي" (رادس سابقًا) من خلال الفوز فى ست مباريات من أصل 12 مباراة.

وفى المقابل، تلقى بطل مصر الخسارة فى أربع مناسبات آخرها فى إياب نهائي عام 2018، إلى جانب التعادل مرتين.

وسبق وتوّج الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا مرتين على ملعب "رادس" كان في نسختي (2006) على حساب النادي الصفاقسي، ثم (2012) على حساب الترجي.

ويعد "المارد الأحمر" الأكثر تتويجًا بلقب دوري أبطال أفريقيا بواقع (11 مرة) كان آخرها العام الماضي على حساب الوداد البيضاوي بنتيجة (3-2) بمجموع المباراتين.

وفي المقابل، يمتلك فريق "باب سويقة" بطولة دوري أبطال أفريقيا (4 مرات) كان آخرها نسخة (2019) على حساب الوداد البيضاوي المغربي.