شكرا لقرائتكم خبر عن كولر ولاعبو الأهلى يعاينون ملعب رادس قبل لقاء الترجى فى ذهاب نهائى أفريقيا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت صفحة الأهلي الرسمية على فيس بوك صوراً للاعبي الفريق والجهاز الفني خلال مُعاينة أرض ملعب حمادي العقربي بمدينة رادس قبل مباراة الترجي المقرر لها العاشرة من مساء اليوم، السبت، بتوقيت القاهرة في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.



الجهاز الفني للأهلي في ملعب رادس



إمام عاشور وأفشة في ملعب رادس



خالد بيبو في رادس قبل لقاء الترجي



رضا سليم في ملعب رادس قبل لقاء الترجي



كريم فؤاد



كهربا وسامي قمصان في ملعب رادس



كولر ومعاونيه في ملعب رادس



كولر يعاين ملعب رادس



لاعبو الاهلي يعاينون ملعب رادس



وسام أبو علي في ملعب رادس

على صعيد متصل ، تضم بعثة الأهلي في تونس 23 لاعباً ، هم :محمد الشناوي - مصطفى شوبير - مصطفى مخلوف - محمد هاني - أكرم توفيق - كريم فؤاد - محمود متولي - محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم - رامي ربيعة - على معلول - كريم الدبيس - مروان عطية - إمام عاشور - محمد مجدي أفشة - كريم وليد - أليو ديانج - رضا سليم - حسين الشحات - بيرسي تاو - محمود كهربا - وسام أبوعلي وأنتوني موديست.

فيما شهدت القائمة غياب كلاً ، من عمرو السولية وأحمد نبيل كوكا وأحمد عبد القادر ومحمد الضاوي كريستو وحمزة علاء للإصابة وطاهر محمد طاهر وخالد عبد الفتاح لأسباب فنية.