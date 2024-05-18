شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يسعى لتحطيم رقم الترجى فى عقر داره.. وكولر يداعب التاريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسعى فريق الاهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر للحفاظ على سجله خالياً من الهزائم للمباراة رقم 21 حينما يواجه الترجى التونسى فى العاشرة مساء اليوم، السبت، باستاد حمادى العقربى برادس فى ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويتساوى الأهلى والترجى في عدد المباريات دون هزيمة برصيد 20 مباراة، ويسعى كل منهما لكسر رقم الآخر والانفراد بالصدارة.

ووصل الأهلي إلى مباراته رقم 20 على التوالي دون هزيمة في دوري أبطال أفريقيا، وتلقى المارد الاحمر آخر خسارة له في دوري الأبطال أمام الوداد المغربي بنتيجة 0-2، يوم 30 مايو الماضى.

بينما يسعى كولر لمواصلة الانفراد برقم تاريخى مع الأهلى بالوصول لـ 21 مباراة دون هزيمة فى البطولة القارية.

وسبق حطم كولر إنجاز البرتغالي مانويل جوزيه المدرب الأسبق، بعدما وصل إلى 20 مباراة بدون هزيمة في البطولة القارية.

وسبق وحقق جوزيه 19 مباراة دون هزيمة مع الأهلي، بالجيل الذهبي الذي حقق لقب دوري الأبطال، في نسخ 2005 و2006 و2008.