وسام أبو علي في الهجوم.. تشكيل الأهلي لمواجهة الترجي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن المدرب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، عن تشكيل الفريق لمواجهة الترجي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي والترجي في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم السبت، بتوقيت القاهرة.

ويضم تشكيل الأهلي كلاً من:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع: محمد هاني، رامي ربيعة، علي معلول، محمد هاني

خط الوسط: مروان عطية، أكرم توفيق، إمام عاشور

خط الهجوم: حسين الشحات، بيرسي تاو ووسام أبو علي.

وضمت بعثة الأهلي في تونس 23 لاعباً هم: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - مصطفى مخلوف - محمد هاني - أكرم توفيق - كريم فؤاد - محمود متولي - محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم - رامي ربيعة - على معلول - كريم الدبيس - مروان عطية - إمام عاشور - محمد مجدي أفشة - كريم وليد - أليو ديانج - رضا سليم - حسين الشحات - بيرسي تاو - محمود كهربا - وسام أبوعلي وأنتوني موديست.

وشهدت القائمة غياب كل: من عمرو السولية وأحمد نبيل كوكا وأحمد عبد القادر ومحمد الضاوي كريستو وحمزة علاء للإصابة وطاهر محمد طاهر وخالد عبد الفتاح لأسباب فنية.