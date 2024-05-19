شكرا لقرائتكم خبر عن دكة بدلاء الأهلى فى ذهاب نهائى أفريقيا.. الشناوى وكهربا ورضا وديانج الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتواجد على مقاعد بدلاء الأهلي في مباراته أمام الترجي التونسي في المباراة التي تجمعهما مساء اليوم السبت على استاد حمادي العقربي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا، كل من: محمد الشناوي ومحمود متولي وياسر إبراهيم ومحمود كهربا ‏ورضا سليم وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة وأنتوني موديست وكريم فؤاد.

ويضم تشكيل الأهلي، كلاً من: مصطفى شوبير، محمد هاني، رامي ربيعة، علي معلول، محمد عبد المنعم، مروان عطية، أكرم توفيق، إمام عاشور، حسين الشحات، بيرسي تاو ووسام أبو علي.

على صعيد متصل، تضم بعثة الأهلي في تونس 23 لاعباً، هم: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - مصطفى مخلوف - محمد هاني - أكرم توفيق - كريم فؤاد - محمود متولي - محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم - رامي ربيعة - على معلول - كريم الدبيس - مروان عطية - إمام عاشور - محمد مجدي أفشة - كريم وليد - أليو ديانج - رضا سليم - حسين الشحات - بيرسي تاو - محمود كهربا - وسام أبوعلي وأنتوني موديست.

فيما شهدت القائمة غياب كل من: عمرو السولية وأحمد نبيل كوكا وأحمد عبد القادر ومحمد الضاوي كريستو وحمزة علاء للإصابة وطاهر محمد طاهر وخالد عبد الفتاح لأسباب فنية.