شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يدفع بـ"أفشة ورضا سليم" أمام الترجى بنهائى أفريقيا فى الدقيقة 81 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى الأهلي تغييرين بنزول محمد مجدي أفشة ورضا سليم بدلا من إمام عاشور وبيرسي تاو أمام الترجي التونسي في الدقيقة 81 من عمر المباراة التي تجمعهما حاليا على استاد حمادي العقربي برادس ‏في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويضم تشكيل الأهلي، للمباراة كلاً من :

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: علي معلول ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعة ومحمد هاني. ‏

خط الوسط: مروان عطية وأكرم توفيق ‏وإمام عاشور وحسين الشحات وبيرسي تاو. ‏

خط الهجوم: وسام أبو علي.

ويجلس على مقاعد البدلاء: محمد الشناوي ومحمود متولي وياسر إبراهيم ومحمود كهربا ‏ورضا سليم وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة وأنتوني موديست وكريم فؤاد.

فيما جاء تشكيل الترجي كالتالي :

حراسة المرمى: أمان الله مميش.

خط الدفاع: محمد بن علي، ياسين مرياح، محمد أمين توجاي، أمين بن حميدة.

خط الوسط: روجر أهولو، غيلان الشعلالي، حسام تقا.

خط الهجوم: يان ساس، حسام غشة، رودريجو رودريجيز.

فيما تضم دكة بدلاء الترجي كلاً من: معز بن شريفية، رائد بوشنيبة، هاني عمامو، زكريا العايب، أسامة بوقرة، كيبا سو، أونوتشي أوجبيلو، أندري بوكيا، محمد علي بن حمودة.