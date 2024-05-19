الزمالك يتحدى نهضة بركان لحصد لقبه الثاني

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يلتقي فريق الزمالك المصري ضيفه نهضة بركان المغربي، اليوم، في إياب نهائي بطولة كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكونفيدرالية).

ويدخل نهضة بركان ولديه أفضلية نسبية من فوزه بمباراة الذهاب 1/2، والتي أقيمت بمدينة بركان الأحد الماضي، ويكفي الفريق المغربي التعادل بأي نتيجة ليتوج بلقبه الثالث في البطولة.

في المقابل، يسعى الزمالك للثأر من هزيمته في مباراة الذهاب، وتحقيق فوز

مريح على أرضه ووسط جماهيره، كي يتوج باللقب الثاني في تاريخه.

وتوج نهضة بركان بلقب الكونفيدرالية مرتين: (2020 و2022).

بينما فاز الزمالك المصري بتلك البطولة مرة واحدة (2019)، وذلك بعد فوزه على نهضة بركان.

واستبعد الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز 7 لاعبين من

مباراة نهضة بركان، هم: محمود علاء ومحمد أشرف روقا لأسباب فنية.

ومصطفى الزناري ومحمود عبدالرازق شيكابالا للإصابة.

وعبدالله السعيد وناصر ماهر وسيف جعفر لعدم القيد الأفريقي.

ويعول الزمالك على الثلاثي: أحمد فتوح، وأحمد مصطفى زيزو، والتونسي سيف الجزيري، في تجاوز خسارة الذهاب وحسم اللقب.

علي الجانب الآخر، يدرك التونسي معين الشعباني، المدير الفني لنهضة بركان، أنه لن يكون في مهمة سهلة، خاصة أنه يواجه الزمالك على ملعبه بإستاد القاهرة وسط حضور جماهيري بالسعة الكاملة.