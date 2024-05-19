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يونايتد ينافس أندية روشن لضم خوسيلو

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- بواسطة أيمن الوشواش - ذكرت تقارير صحفية إسبانية دخول نادي مانشستر يونايتد في منافسة مع عدد من أندية دوري روشن لضم لاعب ، خوسيلو، المعار من صفوف إسبانيول.

وأكدت شبكة «ديفنسا سنترال» الإسبانية، وجود اتصالات بين خوسيلو ونادي مانشستر يونايتد، إضافة لعروض من دوري روشن خلال الأيام الأخيرة.

وأوضحت أن خوسيلو سبق أن خاض تجربة في الممتاز بقميص نيوكاسل يونايتد، لذا قد تكون العودة لإنجلترا هي الخيار المحتمل.

وخاض خوسيلو مع ريال مدريد موسما واحدا على سبيل الإعارة قادما من إسبانيول، مع أحقية الشراء نظير 1.5 مليون يورو الصيف المقبل.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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