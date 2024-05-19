يونايتد ينافس أندية روشن لضم خوسيلو

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وأكدت شبكة «ديفنسا سنترال» الإسبانية، وجود اتصالات بين خوسيلو ونادي مانشستر يونايتد، إضافة لعروض من دوري روشن خلال الأيام الأخيرة.
وأوضحت أن خوسيلو سبق أن خاض تجربة في الدوري الإنجليزي الممتاز بقميص نيوكاسل يونايتد، لذا قد تكون العودة لإنجلترا هي الخيار المحتمل.
وخاض خوسيلو مع ريال مدريد موسما واحدا على سبيل الإعارة قادما من إسبانيول، مع أحقية الشراء نظير 1.5 مليون يورو الصيف المقبل.
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